中職／李丞齡生涯首獲MVP 餅總點出二壘打「太冒險」

統一獅隊今晚以6：3擊敗富邦悍將隊，拿下3連勝，李丞齡2支安打、2分打點演出，加上長傳本壘阻殺，生涯首次獲選MVP，不過1局上拚二壘的舉動，總教練林岳平認為還是冒險了點。

李丞齡今晚4打數2安打、2分打點，1局上在兩出局一、三壘有人時，敲出一支右外野安打，但因中間一度猶豫減速，衝二壘時差點被觸殺，好在收右手技巧性閃過，經過重播輔助判決才改為二壘打，帶有1分打點，也讓後續獅隊再添2分。

林岳平表示，就當下情況看，拚二壘是有點冒險，「應該要留嗆司（機會）給後面的人，如果在二壘死掉，後面2分就不見了，結果看是有利，但比較冒險。」

李丞齡表示，當下看到葉竹軒撿到球，覺得有可能被觸殺，所以做好閃避的準備，回來休息區後被隊友虧，「怎麼跑壘這麼醜」、「有那麼快嗎？」教練也警惕他，要跑就果斷點，不要中間減速。

獅隊先發投手胡智為被敲9支安打，但唯一掉分是1局下被林哲瑄敲出陽春砲，局局被上壘卻能降低失分，林岳平說：「投得但也盡可能拿到出局數，沒有讓對方有串連機會，關鍵是丞齡長傳守備，沒有受到傷害。」

餅總說的是5局下，悍將隊王勝偉、林哲瑄連續敲安後，范國宸也敲出左外野安打，二壘的王勝偉想拚本壘，但被李丞齡長傳阻殺。

談到那個守備，李丞齡表示，當下沒預期對手會跑本壘，所以傳出去的動作有點卡卡，「還好有丟準。」