快訊

後段私校掀停辦潮？ 迴避退場條例大學先「自我了斷」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／李丞齡生涯首獲MVP 餅總點出二壘打「太冒險」

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊李丞齡。記者侯永全／攝影
統一獅隊李丞齡。記者侯永全／攝影

統一獅隊今晚以6：3擊敗富邦悍將隊，拿下3連勝，李丞齡2支安打、2分打點演出，加上長傳本壘阻殺，生涯首次獲選MVP，不過1局上拚二壘的舉動，總教練林岳平認為還是冒險了點。

李丞齡今晚4打數2安打、2分打點，1局上在兩出局一、三壘有人時，敲出一支右外野安打，但因中間一度猶豫減速，衝二壘時差點被觸殺，好在收右手技巧性閃過，經過重播輔助判決才改為二壘打，帶有1分打點，也讓後續獅隊再添2分。

林岳平表示，就當下情況看，拚二壘是有點冒險，「應該要留嗆司（機會）給後面的人，如果在二壘死掉，後面2分就不見了，結果看是有利，但比較冒險。」

李丞齡表示，當下看到葉竹軒撿到球，覺得有可能被觸殺，所以做好閃避的準備，回來休息區後被隊友虧，「怎麼跑壘這麼醜」、「有那麼快嗎？」教練也警惕他，要跑就果斷點，不要中間減速。

獅隊先發投手胡智為被敲9支安打，但唯一掉分是1局下被林哲瑄敲出陽春砲，局局被上壘卻能降低失分，林岳平說：「投得但也盡可能拿到出局數，沒有讓對方有串連機會，關鍵是丞齡長傳守備，沒有受到傷害。」

餅總說的是5局下，悍將隊王勝偉、林哲瑄連續敲安後，范國宸也敲出左外野安打，二壘的王勝偉想拚本壘，但被李丞齡長傳阻殺。

談到那個守備，李丞齡表示，當下沒預期對手會跑本壘，所以傳出去的動作有點卡卡，「還好有丟準。」

統一獅隊增加2傷兵，林靖凱1局上左手腕遭觸身球，在2局上打擊時被換下，林子豪則是6局上盜壘右大腿受傷，林岳平表示，靖凱經過X光檢查沒事，但子豪初判拉傷，拉傷程度要等明天檢查才會明朗。

統一獅隊先發投手胡智為。記者侯永全／攝影
統一獅隊先發投手胡智為。記者侯永全／攝影
五局下，富邦悍將王勝偉（右）搶攻本壘，遭統一獅隊捕手林岱安觸殺 。記者侯永全／攝影
五局下，富邦悍將王勝偉（右）搶攻本壘，遭統一獅隊捕手林岱安觸殺 。記者侯永全／攝影

統一獅 富邦悍將 林岳平 葉竹軒 胡智為 林哲瑄 王勝偉 林靖凱 林子豪 范國宸

延伸閱讀

中職／胡智為5.2局好投奪勝 李丞齡敲雙安外加長傳美技

中職／代班終結者投得好 陳韻文歸隊定位餅總有想法

中職／致勝8局「誤打誤撞」 餅總：有點Lucky

侯友宜90歲老母昨晚安祥辭世 朴子家屬低調治喪

相關新聞

中職／胡智為5.2局好投奪勝 李丞齡敲雙安外加長傳美技

統一獅隊今晚攻勢早早發動，1局上就灌進4分奠定勝基，以6：3擊敗富邦悍將隊，獅隊拿下3連勝，悍將則吞下4連敗，李丞齡關鍵...

中職／差點盜走壘包 陳傑憲學周東佑京修正盜壘

統一獅隊陳傑憲昨晚盜壘差點把壘包一起「盜」走，有趣的一幕，吸引球迷注意，陳傑憲賽後急忙跟裁判確認，知道自己不會因此出局，...

中職／代班終結者投得好 陳韻文歸隊定位餅總有想法

統一獅隊陳韻文因染疫暫離一軍，缺陣時段由洋投柯瑞扛起終結者，等陳韻文回歸後角色如何分配？總教練林岳平表示，要看陳韻文的狀...

中職／悍將快剩下4洋將 新洋投洋打都在尋覓

富邦悍將隊洋將陣容近期勢必改變，在羅力升上一軍後就必須淘汰優瑪、霸帝士其中一人，而目前也還在找新洋將，總教練丘昌榮當然希...

中職／攻守回穩 戴培峰「轉念」心境大不同

富邦悍將隊捕手戴培峰近期連4場先發、連4場敲安，攻守表現都很穩定，去年纏繞心頭的「會不會打不好」想法，今年也有改變。

日職／休6天再出賽 王柏融首打席就敲安

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融仍在二軍調整中，休息6天再出賽，面對羅德隊二軍3打數1安打，打擊率回升到3成，球隊也以1：0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。