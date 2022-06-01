中職／胡智為5.2局好投奪勝 李丞齡敲雙安外加長傳美技

統一獅隊今晚攻勢早早發動，1局上就灌進4分奠定勝基，以6：3擊敗富邦悍將隊，獅隊拿下3連勝，悍將則吞下4連敗，李丞齡關鍵2支安打加上長傳本壘阻殺，生涯首次獲選MVP。

獅隊先發投手胡智為以107球投了5.2局，被敲9支安打，但僅因被敲全壘打掉1分，另有4次三振、1次觸身球，在打線支援下，收下本季第4勝。

1局上1出局後，獅隊靠著林靖凱觸身球、陳傑憲敲安攻佔一、二壘，接下來2出局後，胡金龍敲安打回第1分，李丞齡敲出右外野飛球拚出二壘打，也帶有1分打點，接著潘傑楷的安打再進帳2分。

只是林靖凱也因觸身球在2局被代打換下，6局上獅隊林子豪敲安上壘後，盜二壘成功，但腳部不適，最後在攙扶之下退場。

6局上林子豪退場後，李丞齡的安打送回代跑的郭阜林，7局上獅隊再靠著鄭愷文代打開轟，陽春砲追加1分，這不只是鄭愷文本季首轟，個人上次開轟要追溯到2020年10月14日。

林哲瑄回到一軍後首次出賽，就在1局下敲出左外野陽春砲，打下悍將隊第1分，5局下悍將隊原本有機會得分，開局連續3支安打，不過王勝偉想從二壘跑回本壘時，遭到李丞齡長傳阻殺。

接下來悍將隊直到8局下才由林益全敲安後，靠著暴投、捕逸上三壘，辛元旭高飛犧牲打得到第2分；悍將這半局雖扳回兩分，終場仍以3分之差落敗。

【中央社新北1日電】

中華職棒統一獅今天靠著首局猛攻，加上鄭鎧文開轟，最終以6比3擊敗富邦悍將，收下3連勝，李丞齡單場雙安、2打點，守備也有好表現，生涯首度獲選為單場MVP。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰統一獅，悍將先發投手陳鴻文首局就遭遇亂流，對獅隊林靖凱投出觸身球保送後，又被陳傑憲、胡金龍、李丞齡、潘傑楷敲安，獅隊單局就攻下4分。

悍將1局下靠著林哲瑄敲出本季首轟，添得1分，5局下攻勢再起，在一、二壘有人情況下，范國宸擊出安打，二壘跑者王勝偉選擇衝本壘，獅隊左外野手李丞齡及時傳本壘觸殺，化解危機，讓悍將第5局空手而歸。

獅隊第6、7局都有攻勢，進帳2分，包括代打鄭鎧文從悍將投手陳仕朋手中轟出陽春砲，將比分拉開至6比1，儘管悍將8局下追回2分後，未能延續攻勢，最終獅隊就以6比3迎接勝利，3連勝到手，賞悍將4連敗。

胡智為投5.2局失1分，被擊出9支安打，包括1發全壘打，拿下個人本季第4勝，總教練林岳平表示，胡智為今天投得很辛苦，每局都讓對手上壘，但也盡可能阻止對手攻勢串聯，他特別點名李丞齡，第5局守備相當關鍵，化解失分危機。

李丞齡透露，當下沒想到跑者會衝本壘，只是選擇先傳本壘，「動作有點卡卡的，我就想辦法丟準」。

李丞齡單場4打數2安打，貢獻2分打點，且守備也有美技演出，賽後獲選為單場MVP，也是生涯首次，他直呼「沒想過，就順其自然，想要幫助球隊而已」，期許自己未來守備可以更穩定，攻擊不要太急躁。

談到首局李丞齡二壘安打，林岳平認為，雖然結果是有利，但仍然有點冒險，「如果在二壘出局，後面2分就不見了」。

另外，林靖凱首局左手腕被觸身球擊中，而林子豪6局上滑向2壘時受傷，林岳平表示，林靖凱經X光檢查沒事，而林子豪初判右大腿拉傷，明天球隊休兵日，將進行詳細檢查。