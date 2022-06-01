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日職／吳念庭近4場上壘率5成 宋家豪連12場無失分
上周中斷個人連15場上壘，旅日台將吳念庭又展開新旅程，今天對阪神隊4打數1安打，另有1次保送，最近連續4場上壘；樂天隊投手宋家豪則是解決自己製造的危機，延續連12場出賽無失分。
西武隊今天以4：5敗給阪神隊，吳念庭先發第5棒、三壘手，2局敲出滾地出局，4局上敲安製造滿壘局勢，可惜西武仍未得分，6局上選到保送上壘後，靠著隊友安打得分，西武在該局攻下4分。
只是西武後續未能更進一步，吳念庭也在7局敲滾地出局、9局遭到三振，總計4打數1安打，打擊率2成69，另有1次保送，個人連4場上壘，而且這4場18打席、9次上壘。
樂天隊以2：0擊敗中日隊，宋家豪8局下登板，開局就被鵜飼航丞敲出二壘打，隨後又投出保送，製造大危機，不過先讓阿部壽樹敲出飛球出局，高橋周平敲出的三壘平飛球也被接殺，最後解決木下拓哉，安全下莊。
宋家豪用23球投完這局，最快球速150公里，被敲1安，另有1次保送，沒有掉分，連續12場無失分後，防禦率再往下降到0.60。
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