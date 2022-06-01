快訊

直播／台美啟動雙邊協商？ 政院20:30宣布台美經貿重大成果

北市5月跌破250萬人 副市長減1人議員減2席

中職／攻守回穩 戴培峰「轉念」心境大不同

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊捕手戴培峰賽前練習。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊捕手戴培峰賽前練習。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊捕手戴培峰近期連4場先發、連4場敲安，攻守表現都很穩定，去年纏繞心頭的「會不會打不好」想法，今年也有改變。

打擊率從不到2成到今天賽前的2成82，打擊手感翻轉，戴培峰說：「就是練習，一直練習。」他認為整體打擊手感比去年好，開季前段沒有固定出賽，自己也打得不好，「最近剛好投手比較多失投球，我有掌握住。」

相較攻擊，戴培峰認為守備練好，對球隊幫助更大，賽後也常常留下來加強，找捕手教練劉家豪請益，戴培峰說：「真的太多地方要加強，他會告訴我接球、擋球還有可以更好的地方，還有配球也是。」

以擋球為例，去年戴培峰習慣用手套去接球，導致重心偏高，讓球漏過去，劉家豪來到悍將後，建議他可以換個方式，手套不動、用身體去擋球，效果不錯，不過戴培峰說：「還是會有些球沒有擋到，自己要再加強。」

去年戴培峰出賽機會不多，難得上場就會想「太久沒上，會不會打不好？」今年轉念，作為捕手要天天上場機會本就不大，「就不去想，每天都當作自己有上場，守備先顧好，分數不多情況下，能夠盡量幫投手守下分數。」

戴培峰 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將快剩下4洋將 新洋投洋打都在尋覓

中職／代班終結者投得好 陳韻文歸隊定位餅總有想法

中職／羅昂休13天再登板還是狠 7局好投賞悍將3連敗

中職／還是沒分數 郭俊麟連3場優質先發繼續等首勝

相關新聞

中職／差點盜走壘包 陳傑憲學周東佑京修正盜壘

統一獅隊陳傑憲昨晚盜壘差點把壘包一起「盜」走，有趣的一幕，吸引球迷注意，陳傑憲賽後急忙跟裁判確認，知道自己不會因此出局，...

中職／代班終結者投得好 陳韻文歸隊定位餅總有想法

統一獅隊陳韻文因染疫暫離一軍，缺陣時段由洋投柯瑞扛起終結者，等陳韻文回歸後角色如何分配？總教練林岳平表示，要看陳韻文的狀...

中職／悍將快剩下4洋將 新洋投洋打都在尋覓

富邦悍將隊洋將陣容近期勢必改變，在羅力升上一軍後就必須淘汰優瑪、霸帝士其中一人，而目前也還在找新洋將，總教練丘昌榮當然希...

中職／攻守回穩 戴培峰「轉念」心境大不同

富邦悍將隊捕手戴培峰近期連4場先發、連4場敲安，攻守表現都很穩定，去年纏繞心頭的「會不會打不好」想法，今年也有改變。

日職／休6天再出賽 王柏融首打席就敲安

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融仍在二軍調整中，休息6天再出賽，面對羅德隊二軍3打數1安打，打擊率回升到3成，球隊也以1：0...

日職／前美聯救援王拚不回大聯盟 羅德看上眼展開調查

一心想拚回大聯盟的前美聯救援王歐蘇納（Roberto Osuna），根據外媒報導在日前已離開球隊，且非常有可能加盟千葉羅德海洋隊。 歐蘇納在藍鳥出道時就是備受倚賴的後援投手，2017年時首度入選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。