中職／攻守回穩 戴培峰「轉念」心境大不同

富邦悍將隊捕手戴培峰近期連4場先發、連4場敲安，攻守表現都很穩定，去年纏繞心頭的「會不會打不好」想法，今年也有改變。

打擊率從不到2成到今天賽前的2成82，打擊手感翻轉，戴培峰說：「就是練習，一直練習。」他認為整體打擊手感比去年好，開季前段沒有固定出賽，自己也打得不好，「最近剛好投手比較多失投球，我有掌握住。」

相較攻擊，戴培峰認為守備練好，對球隊幫助更大，賽後也常常留下來加強，找捕手教練劉家豪請益，戴培峰說：「真的太多地方要加強，他會告訴我接球、擋球還有可以更好的地方，還有配球也是。」

以擋球為例，去年戴培峰習慣用手套去接球，導致重心偏高，讓球漏過去，劉家豪來到悍將後，建議他可以換個方式，手套不動、用身體去擋球，效果不錯，不過戴培峰說：「還是會有些球沒有擋到，自己要再加強。」

去年戴培峰出賽機會不多，難得上場就會想「太久沒上，會不會打不好？」今年轉念，作為捕手要天天上場機會本就不大，「就不去想，每天都當作自己有上場，守備先顧好，分數不多情況下，能夠盡量幫投手守下分數。」