中職／悍將快剩下4洋將 新洋投洋打都在尋覓

富邦悍將隊洋將陣容近期勢必改變，在羅力升上一軍後就必須淘汰優瑪、霸帝士其中一人，而目前也還在找新洋將，總教練丘昌榮當然希望新人選盡早定案，最好有機會在上半季出賽測試。

羅力今天到牛棚練投，為了6月4日的預定先發日做準備，悍將今年春訓找了6位洋將，艾思凱日前解約，已經註冊滿編的悍將，最晚3日要在優瑪、霸帝士間做出「二選一」，撤銷一人註冊，才能登錄羅力。

代表悍將屆時只剩下4洋將，必須尋找備案，丘昌榮表示，外籍選手無論投打都有在觀察，但要找到合適人選不容易，影片跟數據是一回事，也要考慮到台灣的適應，如果能夠盡快來台，趕上在上半季尾聲出賽才能觀察。

問題在於，目前國外獨立聯盟、墨西哥聯盟等賽事才開打不久，好選手多半身上已有合約，確實不好找人。