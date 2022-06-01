中職／差點盜走壘包 陳傑憲學周東佑京修正盜壘

統一獅隊陳傑憲昨晚盜壘差點把壘包一起「盜」走，有趣的一幕，吸引球迷注意，陳傑憲賽後急忙跟裁判確認，知道自己不會因此出局，而加上這盜，他不僅以8次盜壘位居聯盟第二，生涯百盜也即將達陣。

回到昨晚8局上，陳傑憲敲安上壘後展現壘間破壞力，奮力衝上二壘，但手碰到壘包時感覺「鬆鬆的」，就這麼被他拔起到一半，最後仍算安全上壘，也靠著隊友安打跑回超前分，幫助獅隊以3：1拿下勝利。

根據棒球規則，若跑者意外造成壘包鬆脫，不會被判出局，而若比賽進行時壘包移位，跑者只要佔據原位置也可算上壘，陳傑憲的案例屬於前者。

這一盜讓陳傑憲超過陳晨威位居聯盟第二，距離第一名的成晉也只差2次，生涯盜壘數來到94次，對於百盜，陳傑憲說：「沒有特別期待，也沒有去算，因為我還年輕，也算常盜壘的選手，百盜是時間早跟晚而已。」

一旁的高國慶聽到關鍵字耳朵很癢，笑說：「誰在聊百盜。」陳傑憲百盜剩6次，高國慶還差67次，跟這個里程碑沾不上邊，不過陳傑憲也說：「因為我不是長打型的，像國慶前輩哪還需要跑。」

陳傑憲認為，自己進入球隊以來就是定位在開路先鋒，上壘、搶壘、得分才是他主要任務，「一壘打要變成二壘打。」盜壘就成為他的武器。

相較剛進職棒盜壘成功率僅在6成上下，近年陳傑憲的成功率提升不少，他要感謝外野兼跑壘教練郭俊佑的幫助，「他會告訴我一些技巧、想法，我的腳程快，但是一些技巧不好，有點浪費。」

郭俊佑曾把陳傑憲、林靖凱拉進房間，讓他們觀看自己盜壘的影片，與日本職棒2020年盜壘王周東佑京比較差異，陳傑憲認知到彼此差異在跑壘重心，也特別針對此點加強，「但還是會不注意，只能在練習時後多多習慣。」