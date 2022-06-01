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中職／代班終結者投得好 陳韻文歸隊定位餅總有想法
統一獅隊陳韻文因染疫暫離一軍，缺陣時段由洋投柯瑞扛起終結者，等陳韻文回歸後角色如何分配？總教練林岳平表示，要看陳韻文的狀況，「也可能先從7、8局去調整。」
陳韻文在5月15日傳出確診，已經結束隔離開始在二軍調整，但林岳平暫時不急著將他拉上一軍，暫代終結者的柯瑞3場後援無失分，拿下2次救援成功。
等到陳韻文真的回到一軍，林岳平說，柯瑞還是會在牛棚，但是角色會看陳韻文回來的狀況而定，也可能讓陳韻文先投第7、8局去調整。
餅總認為，柯瑞目前在牛棚對球隊幫助較大，主因是4月開始原本仰賴的牛棚人手比較不足，而先發投手相對充裕，因此改變他的定位。
獅隊雖然從昨天起算，12天要打10場，但最多就是4連戰，先發投手調配上林岳平比較不擔心，擔心的是6月中、下旬可能會增加不少周一補賽，而先前預備回到先發的「嘟嘟」潘威倫，本周還不會進入輪值，「先預備著」。
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