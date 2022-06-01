快訊

獨／汪小菲傷了S家人 S媽：他這波夠慘，我以後不再管

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／代班終結者投得好 陳韻文歸隊定位餅總有想法

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊陳韻文。圖／聯合報系資料照
統一獅隊陳韻文。圖／聯合報系資料照

統一獅隊陳韻文因染疫暫離一軍，缺陣時段由洋投柯瑞扛起終結者，等陳韻文回歸後角色如何分配？總教練林岳平表示，要看陳韻文的狀況，「也可能先從7、8局去調整。」

陳韻文在5月15日傳出確診，已經結束隔離開始在二軍調整，但林岳平暫時不急著將他拉上一軍，暫代終結者的柯瑞3場後援無失分，拿下2次救援成功。

等到陳韻文真的回到一軍，林岳平說，柯瑞還是會在牛棚，但是角色會看陳韻文回來的狀況而定，也可能讓陳韻文先投第7、8局去調整。

餅總認為，柯瑞目前在牛棚對球隊幫助較大，主因是4月開始原本仰賴的牛棚人手比較不足，而先發投手相對充裕，因此改變他的定位。

獅隊雖然從昨天起算，12天要打10場，但最多就是4連戰，先發投手調配上林岳平比較不擔心，擔心的是6月中、下旬可能會增加不少周一補賽，而先前預備回到先發的「嘟嘟」潘威倫，本周還不會進入輪值，「先預備著」。

陳韻文 柯瑞 林岳平

延伸閱讀

NBA／欠缺決賽MVP加持 柏金斯：柯瑞75大只能排第12

走過起伏重返冠軍舞台 柯瑞與他的三分球

NBA／柯瑞包夾待遇多7倍？ 格林、杜蘭特隔空嘴砲

中職／獅隊確診團尚無投手回歸 餅總說「不急」

相關新聞

中職／差點盜走壘包 陳傑憲學周東佑京修正盜壘

統一獅隊陳傑憲昨晚盜壘差點把壘包一起「盜」走，有趣的一幕，吸引球迷注意，陳傑憲賽後急忙跟裁判確認，知道自己不會因此出局，...

中職／代班終結者投得好 陳韻文歸隊定位餅總有想法

統一獅隊陳韻文因染疫暫離一軍，缺陣時段由洋投柯瑞扛起終結者，等陳韻文回歸後角色如何分配？總教練林岳平表示，要看陳韻文的狀...

中職／悍將快剩下4洋將 新洋投洋打都在尋覓

富邦悍將隊洋將陣容近期勢必改變，在羅力升上一軍後就必須淘汰優瑪、霸帝士其中一人，而目前也還在找新洋將，總教練丘昌榮當然希...

日職／休6天再出賽 王柏融首打席就敲安

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融仍在二軍調整中，休息6天再出賽，面對羅德隊二軍3打數1安打，打擊率回升到3成，球隊也以1：0...

日職／前美聯救援王拚不回大聯盟 羅德看上眼展開調查

一心想拚回大聯盟的前美聯救援王歐蘇納（Roberto Osuna），根據外媒報導在日前已離開球隊，且非常有可能加盟千葉羅德海洋隊。 歐蘇納在藍鳥出道時就是備受倚賴的後援投手，2017年時首度入選

華南金控盃少棒／竹縣遭控染疫還出賽 縣棒委會不排除提告

新竹縣少棒代表隊上月28日在華南金控盃勇奪全國亞軍，回程時依規定快篩，發現有球員呈陽性反應，隨即全隊返回竹北進行PCR檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。