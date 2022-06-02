專訪／親揭轉學原因 U18冠軍外野蔡佳諺拚職棒最後一哩路

今年中華職棒迎來第6隊台鋼集團加盟的台鋼雄鷹，消息一出，讓各界棒球好手都摩拳擦掌，紛紛透漏出參加職棒選秀的意願，其中就包括了U18青棒世界盃冠軍隊的外野手蔡佳諺。

蔡佳諺高中畢業後，未與其他U18冠軍隊隊友一樣投入選秀，而是選擇就讀文化大學磨練，不過他在今年初拋出震撼彈，轉學到開南大學加入郭李建夫的麾下，我們將在本次專訪中，透過一系列QA模式，首次揭露他突然轉學的原因，以及為何決定今年投身選秀，並了解他這段期間在大學加強了什麼訓練。

Q: 什麼原因讓你走上棒球這條路呢？

A: 小時候是有興趣，直到國小教練覺得我打得不錯，所以就繼續努力，直到穀保後受到周教練重用，所以才堅定繼續走這條路。

Q: 大家都很好奇為何你在今年初轉學到開南大學，原因是甚麼呢？

A: 因為當時在文化大學的時候，上場機會比較少，所以希望換個環境，加上開南大學有位置讓我能發揮，所以就決定轉學了，很感謝郭李建夫教練願意給我機會，也支持我出來選秀。

Q: U18冠軍隊中，已有17人進入職棒，僅剩你以及有意旅外的潘文輝跟李晨薰還未進入職棒，為何選擇今年才投入選秀，是否與台鋼雄鷹有關？

A:其實與第六隊沒有太大關聯，因高中畢業後，家人希望我去讀大學，那選擇現在出來選秀的原因，主要是覺得自己準備好了，就決定出來選秀了。

Q: 既然宣佈投入選秀，有沒有心中期待的獲選順位？

A: 我不敢預設立場，不過內心期待能在前四輪被選中，希望球團能給我機會進入職棒殿堂。

Q: 有沒有希望繼續跟誰當隊友呢？

A: 我最希望跟今年一起出來選秀的穀保學長孫易伸同隊，因為過去我還在文化大學時他就很照顧我；另外也希望能跟以前和現在的隊友都一起努力。

Q: 談談當年U18青棒世界盃吧，在隊上跟誰的感情最好呢？

A: 因為都一起訓練或比賽，跟大家感情都很好，又因為奪冠加上見識到國外很多的好手，所以這當然是我目前為止印象最深刻的比賽。

Q: 聊聊大學生涯吧，你面對的投手中誰投球最有壓迫感，最難打呢？

A: 文化大學時期的隊友林振偉，因為他的出手角度最刁鑽，而且球威也很夠，所以我覺得很難打。

Q：若順利投身中職，以誰為目標跟模板？或是有沒有喜歡的大聯盟明星？

A: 中職的話是陳真，因為當初就是看到他的表現，才選擇去讀文化大學；大聯盟則是喜歡洋基隊的「法官」賈吉(Aaron Judge)，因為他長打能力出色。

蔡佳諺坦言受到陳真影響才選擇加入文化大學，但為了更多上場機會轉學至開南大學郭李建夫麾下。 圖／蔡佳諺提供

Q: 近期棒球選手聘請私人體能教練的風氣盛行，那你有沒有自行聘請教練加強呢

A: 有、有，我有聘請擁國際四大健身證照的ＡＣＥ教官簡偉翔Hank教練。

Q:那是什麼原因讓你選擇簡偉翔教練呢？

A:因為漢克教練在美國研習體育知識多年，也能為我客製化訓練課表，是幫助我在開南打出成績的幕後推手。

Q: 除了中職選秀，是否會參加台鋼在6月15號舉辦測試會呢？

A: 我一定會去，我會將我的努力的成果表現出來，讓台鋼或者其他球團看到，希望能順利進入到職棒，並且努力訓練，讓支持我的家人及幫助過我的教練們，看到我的成長。

最後我們祝福佳諺在今年的台鋼測試會上順利，以及能在7月的職棒選秀被選中，成為職棒生力軍，也能繳出活躍表現！