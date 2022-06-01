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日職／前美聯救援王拚不回大聯盟 羅德看上眼展開調查

聯合新聞網／ 綜合報導
前美聯救援王奧蘇納（Roberto Osuna）。 美聯社
前美聯救援王奧蘇納（Roberto Osuna）。 美聯社

一心想拚回大聯盟的前美聯救援王歐蘇納（Roberto Osuna），根據外媒報導在日前已離開球隊，且非常有可能加盟千葉羅德海洋隊。

歐蘇納在藍鳥出道時就是備受倚賴的後援投手，2017年時首度入選明星賽，並拿下生涯最高的39次救援成功，但隔年因家暴案遭到聯盟禁賽75場；隨後轉披太空人戰袍，並在2019年以38次救援成功獲得美聯救援王頭銜，可惜2020年因右手肘傷勢僅出賽4場，之後因合約到期成為自由球員，去年也一整年未獲大聯盟合約。

力拼東山再起的歐蘇納去年就在墨西哥聯盟打拼，今年在墨聯成績是2勝0敗6次救援成功，他一直渴望重回大聯盟體系，但事以願違遲遲收不到報價，因而萌生加盟日職的想法。近日根據日媒《Daily News》指出，千葉羅德隊因主力中繼佐佐木千隼表現起伏不定，本季為止僅出賽7場，ERA卻高達12.15，更在日前因表現不佳遭到球隊下放二軍，因此傳出羅德隊開始重點調查奧蘇納，期待他能拯救後防。

家暴 墨西哥 太空人

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