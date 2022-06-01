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中職／中信兄弟Twitch訂閱數破2萬 魯蛋來開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟Twitch頻道突破2萬付費訂閱，6月3日品牌日邀請Twitch夥伴共襄盛舉，人氣實況主「餐餐自由配」魯蛋也將現身開球。圖／Twitch提供
中信兄弟Twitch頻道突破2萬付費訂閱，6月3日品牌日邀請Twitch夥伴共襄盛舉，人氣實況主「餐餐自由配」魯蛋也將現身開球。圖／Twitch提供

中信兄弟Twitch頻道付費訂閱數突破2萬，中信兄弟於6月3日舉辦品牌日，邀請Twitch夥伴共襄盛舉，人氣實況主「餐餐自由配」魯蛋將首次站上投手丘，為賽事開球，賽前更邀集 15 位知名 Twitch 實況主參與賽前 VIP 專屬導覽。

中信兄弟自2020年便透過Twitch頻道建立社群，官方頻道至今已吸引12萬球迷追蹤、超過2萬付費訂閱，2022年起更提供60場主場賽事實況和訂閱者的獨享內容，包含職棒業界動態「象口閒聊」、主場賽事獲勝後的「凱旋象前」球員勝利專訪、球員及啦啦隊特別節目，大大提升頻道對球迷的吸引力，獨家內容也是中信兄弟頻道得以達成傲人里程碑的關鍵要素。

中信兄弟品牌日將於6月3日在主場台中洲際棒球場盛大登場，爪迷不能到場應援也沒關係， Twitch將開啟為期一個月慶祝活動，包含特別安排 15 位知名實況主參與賽前 VIP 專屬導覽，包含 A神、渣渣、蛋黃、魯比、小向、丫布丁丁、小墨、Kr1stw狂暴西南2、拉德爾、林芙芙、小Ju、語聲者王喬蕎、歪頭、yoorubytv、綠寶。

此外，當天至球賽現場朝聖品牌日的球迷，還可以獲得限量中信兄弟Twitch表情符號貼紙，在重要時刻幫球隊加油。幸運球迷更能在台北、台中街頭，遇見印有球員帥氣身姿的宣傳廣告車。

棒球是台灣熱門運動之一，累積的龐大粉絲群吸引業者爭相投入賽事轉播，其中以低延遲技術著稱的Twitch，憑藉實時轉播能力及豐富內容，成為球迷觀看運動賽事的首選平台。 Twitch也是目前中華職棒官方CPBL TV以外，唯一線上實況賽事並提供獨家內容的平台，球迷不僅能實時收看所有五支球隊的比賽，還能在線上為喜愛的球隊和球員喝采，更能藉 Twtich 聊天室文化和其他有相同愛好的球迷聊天互動。x

中信兄弟 棒球 中華職棒

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