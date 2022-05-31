中職／鄭凱文「屠龍」招牌生鏽挨雙轟 兄弟3連勝告終

鄭凱文的「屠龍手」招牌，今年真的生鏽了，今天對味全龍隊先發6局失4分，挨了2發全壘打，中信兄弟隊9局下追回2分，終場仍以4：5輸球，3連勝畫下句點。

去年龍軍堪稱鄭凱文的「勝場ATM」，對戰10場取得5勝2敗、防禦率2.33，但今年已不復「屠龍手」威名，連同此役在內，3場對戰吞下0勝2敗、防禦率5.82。

龍隊首局就有兩支長打進補，林智勝的三壘打後，張政禹以高飛犧牲打助隊首開紀錄，吉力吉撈．鞏冠補上陽春砲，拿莫伊漾第4局掃出兩分砲，兩人同以3轟居龍隊全壘打王。

兩轟重傷害之下，鄭凱文最終仍完成6局投球，被敲5安打、失4分，送出5次三振。

龍隊先發投手林子昱首局度過一出局、滿壘的危機，最終投5局被敲6安打、失2分；龍隊啟用4任後援投手，王維中中繼1局無失分，終結者伍鐸9局登板再掀劇場，被敲3安打、1保送、失2分，有驚無險守下勝利。