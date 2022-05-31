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中職／羅昂、布雷克不用比較 餅總：兩個都很好

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊洋投羅昂。記者侯永全／攝影
統一獅隊洋投羅昂。記者侯永全／攝影

在「蟲蟲危機」之下，統一獅隊洋投羅昂依然兇狠帶勁，先發7局僅失1分，獅隊終場以3：1擊敗富邦悍將隊。羅昂本季5勝、防禦率1.58成績堪稱王牌級，總教練林岳平無意拿他和布雷克相比，「球團找他來，本來就是希望他拿出這樣的表現，不是要和布雷克比較。」

今天新莊球場賽前降雨不斷，比賽延遲20分鐘後終於開打，但滿場蟲蟲飛舞，讓兩隊先發投手郭俊麟、羅昂都困擾。

「那些蟲子很惱人。」羅昂表示，球隊已經很久沒有比賽，此役碰到的天氣、蟲子狀況都有點煩躁，但上場後就是專注在投球，第7局一度因腳部痠痛驚動教練團，但他想續投，「當下踩下去有點痛，爭取時間讓自己休息一下，不想影響自己投球。」

羅昂以102球投7局被敲5安打、失1分，賞出8K，不退場、堅持投完7局有收穫，1：1的戰局在8局上改寫，獅隊以3支安打再次討回優勢，郭阜林代打先敲回超前分，甫歸隊的林岱安敲安再添保險分。

總教練林岳平表示，「他是很有鬥志和企圖心的投手，不會輕易下丘，包含今天，雖然腳有點不適，他當下如果選擇下來，勝投不會是他的，他要的是只要可以繼續留在場上，就盡全力表現。」

羅昂的成績堪稱王牌級，但被問到與布雷克的比較時，餅總回應：「球團找他來，本來就是希望他拿出這樣的表現，不是要和布雷克比較，他有他獨特的魅力，但布雷克好的狀態也和羅昂差不多，布雷克只是現在看起來準備得還沒那麼好，但其實兩個都很好。」

羅昂在第7局突發的傷勢，林岳平表示，「看起來是沒什麼問題，還有時間，再做觀察。」

布雷克 林岳平

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