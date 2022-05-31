中職／羅昂休13天再登板還是狠 7局好投賞悍將3連敗

統一獅隊賽程空白整周後，今天終於再等到賽事，由洋投羅昂休13天後先發，繳出7局僅失1分好投，獅隊以3：1賞給富邦悍將隊3連敗，羅昂第5勝、防禦率1.58都在榜上領先。

悍將由郭俊麟先發，他在「蟲蟲危機」中穩住陣腳，最終以107球投6局被敲7安打，僅在第2局無人出局先被胡金龍敲二壘打、高國慶掃一壘打，最終丟掉1分。

但悍將打線也受制於羅昂的封鎖，在郭俊麟投球任內沒有任何分數進帳，直到第7局終於攻破，林益全二壘打、戴培峰一壘打攻下追平分，兩隊1：1平手，才讓郭俊麟的敗投解套。

羅昂以102球投7局被敲5安打、失1分，賞出8K，雖讓悍將一度追平，但獅隊在8局上以3支安打再次討回優勢，郭阜林代打先敲回超前分，甫歸隊的林岱安敲安再添保險分。

羅昂前一場先發已是5月17日，由於獅隊上周4戰有1場因雨、3場因疫情延賽，他相隔了13天才再度先發，表現依舊兇狠帶勁，羅昂第5勝進袋，在勝投榜上追上中信兄弟隊象魔力，防禦率1.58則是續居排頭。