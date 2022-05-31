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中職／還是沒分數 郭俊麟連3場優質先發繼續等首勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊投手郭俊麟先發6局失1分。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊投手郭俊麟先發6局失1分。記者侯永全／攝影

郭俊麟的中職生涯首勝，確定要繼續等待，今天面對統一獅隊繳出6局僅失1分好投，但富邦悍將隊打線在他投球任內0分支援，帶著0：1落後退場，生涯第5場、本季第3場先發，勝投尚未開張。

悍將今天帶著2連敗在新莊球場展開本周賽程，由郭俊麟先發，他在「蟲蟲危機」中穩住陣腳，最終以107球投6局被敲7安打，僅在第2局無人出局先被胡金龍敲二壘打、高國慶掃一壘打，最終丟掉1分。

悍將打線受制於獅隊洋投羅昂的投球，在郭俊麟投球任內沒有任何分數進帳，讓他只能帶著敗投資格退場，悍將在第7局終於攻破羅昂，助郭俊麟解套。

郭俊麟本季3場登板都是優質先發，合計投18.1局，其中2場悍將0得分、1場攻下4分，援護率為1.96。

郭俊麟 高國慶 胡金龍

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