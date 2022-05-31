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中職／台鋼雄鷹棒球隊6月辦新人測試會 高市選手免報名費

中央社／ 高雄31日電

台鋼雄鷹職業棒球隊將於6月13、15日在高市澄清湖棒球場舉辦新人測試會，高市運發局今天表示，高市籍選手及高市棒球強權3校推薦選手可免報名費，盼吸引更多高市好手參加。

高雄市政府運動發展局今天發布新聞稿表示，台鋼雄鷹職業棒球隊將成為中華職棒第6隊，新軍籌組首部曲將在6月13、15日於高雄市澄清湖棒球場舉辦「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」。

此次測試會由台鋼雄鷹與運發局合辦，運發局宣布，高雄市籍選手及高雄棒球強權高苑工商、三民高中、普門中學3校推薦選手可免報名費。高雄市運發局長侯尊堯表示，希望透過與台鋼雄鷹的聯合舉辦，能讓高市棒球選手有更多前進職棒的機會。

運發局表示，測試會將採實戰，透過投打對決、彼此對抗，呈現出高張力的實戰比賽，更看出選手的實力與抗壓性。另也結合運動科學與實戰測試接軌蒐集，透過多項數據化分析，精準發掘具有潛力的好手。

侯尊堯說，期待未來台鋼雄鷹能成為推動高市棒球運動的領頭羊，並向下基層扎根、培養在地球迷，以及協助高市學校推廣棒球、強化社區發展，深耕經營高雄。

「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」報名至6月8日中午12時止，採線上報名（報名網址https://reurl.cc/KbQQnq）。錄取選手將獲得台鋼雄鷹球團推薦，即具2022中華職棒年度新人選拔會資格。

棒球 台鋼 中華職棒

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