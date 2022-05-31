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中職／獅隊確診團尚無投手回歸 餅總說「不急」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊總教練林岳平。報系資料照
統一獅隊總教練林岳平。報系資料照

統一獅隊確診球員已全數至少完成7天隔離，但今天僅捕手林岱安重返一軍，總教練林岳平目前不急著讓確診選手回歸，若本周現有一軍陣容可以打出戰力，傾向讓他們慢慢準備，經過二軍實戰後再回歸，目前以陳韻文調整進度最快。

獅隊首波染疫案例為11日PCR確診的王鏡銘，接著陸續新增羅暐捷、林岱安、劉軒荅、劉予承、江承峰、陳韻文、陳鏞基、施冠宇、吳桀睿，獅隊今天僅將林岱安升上一軍。

林岳平指出，有幾名投手確實在確診後體力有流失、變瘦，力量還無法拉上來，目前看起來是陳韻文進度較快，本周會開始實戰，但還不會急著拉上來。

「投手不急啦！我現在投手不差啊！最近也沒比賽，說要換也不對。」林岳平指出，在陳韻文歸隊之前，柯瑞還是暫代終結者的位置，若本周現有一軍戰力可以撐住戰局，會希望讓確診選手可以多一點時間準備，如果戰力表現出有落差，可能就會早點輪替。

林岳平表示，目前野手看看陳鏞基何時可以歸隊，其他並無迫切需求，在一軍戰力可以穩定的情況下，「都是希望他們可以在二軍比賽一下再上來，下周有交流賽，可能就會比較密集準備。」

養傷中的洋砲羅薩則是尚無新進度，餅總表示，「沒有進度，（傷）要先好再說，我也不知道他什麼時候好，狀況不是很明確。」

林岳平 陳韻文 陳鏞基

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