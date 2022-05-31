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中職／觸發「羅力條款」倒數中 羅力：船到橋頭自然直

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投羅力。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投羅力。圖／富邦悍將隊提供

抵台兩個月，富邦悍將隊洋投羅力終於要在本周升上一軍出賽，今年因為合約、肩膀問題導致調整進度較慢，終於要上一軍心情很開心，對於還待80局或81天生效的「羅力條款」，他抱持船到橋頭自然直的心態。

羅力今年已邁入中職生涯第10季，今年調整進度較慢，從3月20日抵台至今已超過兩個月，28日投完隊內賽後，上一軍日程終於明朗，目前敲定在本周六演出本季初登板。

羅力透露，今年因合約問題進度較慢，一開始不確定是不是要回來，抵台隔離後出關，在傳接時又感覺到肩膀緊緊的，都影響了他的調整進度，但現在既然回來了，就是希望可以幫助球隊贏球。

身為現役最資深洋投，羅力本季還需累積80局投球或一軍登錄81天，可以集滿讓「羅力條款」生效的9年年資。他表示，自己每年心態都是一樣，盡自己所能準備每場比賽，「有機會比賽，上去就是拿出最好的表現，把這部分做好，其他的東西船到橋頭自然直，讓這件事（成為本土球員）自然而然發生。」

有趣的是，羅力過去因得分援護有限，被球迷譽為「問天組」組長，他對此表示，自己中文能力有限，因為語言隔閡，沒get這些梗，但自由國度大家都有自己的意見，樂見球迷這些創意言論。

羅力 問天 富邦悍將

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