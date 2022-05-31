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中職／喊打假球男子反告聯盟 蔡其昌展決心：已查清背景

中央社／ 台北31日電
蔡其昌。 中央社
蔡其昌。 中央社

一名李姓男子29日在洲際棒球中職比賽時對場內喊「打假球」，聯盟和味全龍隊已提告。今天傳出李姓男子要反告聯盟，會長蔡其昌表示已查清他的背景，直言：「不要懷疑我們的決心」。

中信兄弟29日在洲際棒球場與味全龍隊之戰，過程中有名李姓男子在觀眾席對著味全龍休息區的方向喊「打假球」，隨後被請出場，但態度惡劣、不斷叫囂，「我來球場花錢我就是可以盡情喧嘩」、「我覺得是打假球」等言論。

當天賽後聯盟與味全龍隊前往台中市警察局第五分局，針對李姓男子對球隊的不實指控，以及對聯盟員工怒罵、比中指等行為提出公然侮辱、誹謗等告訴，也公告這名觀眾永久不得進場，強調絕對不會姑息這種惡質行為。

中職會長蔡其昌事發當日就在臉書（Facebook）上發文表示不歡迎這種惡質球迷，「花錢也不代表你是老大」，昨天出席記者會也再次強調，這不是言論自由，傷害的是台灣整個職棒環境，「這是我們的紅線」，不容許不實言論的抹黑。

媒體報導，李姓男子表示將提告聯盟侵犯肖像權。蔡其昌回應，「聯盟表示尊重」，但也強調，「該男子的背景他自己清楚，我們已請檢警單位務必抽絲剝繭查辦到底，不要懷疑我們的決心。」

味全龍 中職 棒球

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