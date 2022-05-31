中職／首遇低潮降二軍 林益全坦然：打不好就是下去

富邦悍將隊老將林益全今天重返一軍，打了14年職棒，第一次因狀況不佳被降下二軍，他的心情沒有任何疙瘩，「全世界職棒都是這樣，不管年輕、資深，打不好就是要下去調整，教練當然是要用狀況好的選手。」

悍將戰績不佳，打線遲遲找不出隊形，先前進行過多次球員異動，向來是一軍固定班底的林益全也在4月30日被下放二軍，本季出賽14場，合計35打數敲9安打、尚未開轟，打擊率只有2成57，身為中心打者在得點圈12打數僅1安打、打擊率僅0.083，火力輸出有限。

林益全生涯以穩定的打擊成績著稱，甚少出現長時間的低潮，過去不曾因低潮被下放二軍，這回是第一次，他對此態度坦然。

「球員本來就是要維持在好的狀況，讓教練、球隊好運作。」林益全表示，前陣子球隊戰績不理想，「身為資深球員，又沒打出應該有的成績，相對會被檢視放大。」

他說：「全世界職棒都是這樣，打不好就是要下去調整，不管年輕、資深，教練當然是要用狀況好的，狀況不好沒有理由，就是下去調整。」

悍將近期二軍無賽事可打，但幸好人手充裕可打隊內賽，林益全4場自辦賽已看到打擊升溫，包括打了洋投羅力一支全壘打。

林益全透露這段時間的調整，「不管在一軍或二軍都是一樣，每天把自己該調整、該訓練的課表一一完成，剩餘時間多做一些打擊、守備的補強，盡可能在把身體狀況維持好。」白天練球，加上練的量比較大，他的體重大約掉了5公斤，目前剩89、90公斤。