中職／兄弟高宇杰快篩陽 林吳晉瑋本季首升一軍
中華職棒中信兄弟今天公告，捕手高宇杰快篩呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，已將二軍捕手林吳晉瑋升上替補，這也是林吳晉瑋本季首度登上一軍。
中職球隊接連傳出疫情，繼樂天桃猿、味全龍後，中信兄弟為今天單日第3支球隊傳出快篩陽性案例。
中信兄弟先前已有投手呂彥青、野手陳子豪染疫，野手杜家明則在28日快篩陽性，今天再增1例，球團表示，高宇杰今天快篩呈現陽性，目前在宿舍隔離，已安排後續PCR檢查，其餘教練、選手都是陰性，並升上20歲捕手林吳晉瑋頂替。
林吳晉瑋本季首度升上一軍，今年在二軍出賽14場，28打數敲出7支安打，包括1發全壘打，吞下8次三振，打擊率2成50。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言