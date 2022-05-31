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中職／兄弟高宇杰快篩陽 林吳晉瑋本季首升一軍

中央社／ 台北31日電
中信兄弟高宇杰。 報系資料照
中信兄弟高宇杰。 報系資料照

中華職棒中信兄弟今天公告，捕手高宇杰快篩呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，已將二軍捕手林吳晉瑋升上替補，這也是林吳晉瑋本季首度登上一軍。

中職球隊接連傳出疫情，繼樂天桃猿、味全龍後，中信兄弟為今天單日第3支球隊傳出快篩陽性案例。

中信兄弟先前已有投手呂彥青、野手陳子豪染疫，野手杜家明則在28日快篩陽性，今天再增1例，球團表示，高宇杰今天快篩呈現陽性，目前在宿舍隔離，已安排後續PCR檢查，其餘教練、選手都是陰性，並升上20歲捕手林吳晉瑋頂替。

林吳晉瑋本季首度升上一軍，今年在二軍出賽14場，28打數敲出7支安打，包括1發全壘打，吞下8次三振，打擊率2成50。

中信兄弟 高宇杰 樂天桃猿

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