中職／頂小平頭歸隊 林哲瑄談驚天失誤「無法冷靜」

富邦悍將隊外野手林哲瑄4月29日的驚天失誤之後，下放二軍一個月，今天頂著小平頭重回一軍陣容，談起1個月前的失誤，他坦言或許是從高中到現在第一次碰到這樣的錯誤，「發生了，也無法做什麼彌補，上來就是重新開始，把自己準備好幫助球隊。」

悍將今天升上3名選手，其中包括外野手林哲瑄，頂著小平頭現身相當醒目，當初先是樂天桃猿隊投手陳禹勳理了大光頭，問林哲瑄要不要跟進。林哲瑄透露，「他問我，你要不要改運一下，他覺得我運氣不太好，我想說就剃一下看看。」

他的光頭由洋投優瑪操刀，過去索沙在悍將陣中也時常開起「索沙理髮廳」，被問起兩人的剃髮技術優劣，林哲瑄笑答：「這個（光頭）不用技術啦！就直接剃啊！」

林哲瑄4月29日在場上發生嚴重的接球失誤，隔天被下放二軍，林哲瑄今天受訪時也被問到當時的失誤，他表示，「有時候難免會遇到，雖然算比較擅長的事，但有時遇到壓力時無法冷靜，職業選手應該要隨時保持冷靜，但那時自己沒有辦到。」

他回想當天追著球，卻有一直無法就定位的感覺，「風勢也滿大，自己沒想進去，遇到時來不及去應變。」已發生的失誤無法「倒帶」，林哲瑄說這段時間在二軍讓身心靈調整一下，現在既然上來了，就是重新開始，讓自己準備好幫助球隊。

這段時間也看到不少年輕選手有好的表現，林哲瑄說：「我覺得還不錯，像陳真，在場上熱情感染其他隊友，現在球隊就是需要這種氛圍，有時職棒打久了可能迷失方向，有些人站出來，帶來正面力量，重新找回應該有的感覺、工作的熱情。」