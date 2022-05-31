中職／羅力來了！預計周六先發 優瑪、霸帝士擇一淘汰

富邦悍將隊資深洋投羅力今天已現身新莊棒球場，投手教練林正豐證實，羅力預計本周六在一軍先發，本土王牌江少慶則要在二軍再投一場，預計下周歸隊。

今年將是羅力在中職的第10季，從3月20日抵台至今已超過兩個月，在28日投完隊內賽後，上一軍日程終於明朗，確定將在本周演出本季初登板。

羅力安排實戰已久，但二軍賽事屢受到雨勢影響，近期因疫情也取消不少比賽，悍將「自力救濟」安排隊內賽，江少慶、羅力皆在28日同場出賽。

林正豐指出，上周的隊內賽為羅力今年第2場實戰，已投到5局以上、98球，本周六與樂天桃猿隊之戰，若猿隊可以順利復賽，將讓羅力負責這場，距離前一場正好休6天。

江少慶則是投4局、64球，林正豐表示，「這周讓他在二軍再投一場，身體狀況再調整一下，最快下周上一軍。」

悍將目前已註冊洋將4人，要升上羅力，勢必要註銷一人。總教練丘昌榮表示，將從優瑪、霸帝士中擇一淘汰，教練團還需要討論，最晚周五要做出決定。