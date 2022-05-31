快訊

白髮人送黑髮人...罹難飛官家屬抵事故現場 哭紅雙眼

明入境全面唾液採檢 指揮中心：飛機落地後勿喝水飲食

中職／羅力來了！預計周六先發 優瑪、霸帝士擇一淘汰

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
羅力。圖／富邦悍將隊提供
羅力。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊資深洋投羅力今天已現身新莊棒球場，投手教練林正豐證實，羅力預計本周六在一軍先發，本土王牌江少慶則要在二軍再投一場，預計下周歸隊。

今年將是羅力在中職的第10季，從3月20日抵台至今已超過兩個月，在28日投完隊內賽後，上一軍日程終於明朗，確定將在本周演出本季初登板。

羅力安排實戰已久，但二軍賽事屢受到雨勢影響，近期因疫情也取消不少比賽，悍將「自力救濟」安排隊內賽，江少慶、羅力皆在28日同場出賽。

林正豐指出，上周的隊內賽為羅力今年第2場實戰，已投到5局以上、98球，本周六與樂天桃猿隊之戰，若猿隊可以順利復賽，將讓羅力負責這場，距離前一場正好休6天。

江少慶則是投4局、64球，林正豐表示，「這周讓他在二軍再投一場，身體狀況再調整一下，最快下周上一軍。」

悍將目前已註冊洋將4人，要升上羅力，勢必要註銷一人。總教練丘昌榮表示，將從優瑪、霸帝士中擇一淘汰，教練團還需要討論，最晚周五要做出決定。

羅力 江少慶

延伸閱讀

中職／蔣智賢快篩陽性 繼江少慶後悍將染疫第2人

中職／悍將拚4連勝還有好消息 2大投手最快6月初歸隊

中職／江少慶碰到的病毒有點強 加入二軍練球先調身體

中職／聯盟快篩陽性表態第1人 江少慶發文有暖心呼籲

相關新聞

中職／重磅回歸！2林1高重返一軍 林益全、高國麟先發

富邦悍將隊今天需升上3名選手，名單放榜，林益全、林哲瑄及高國麟升上一軍支援，晚上在新莊球場出戰統一獅隊，力拚終止2連敗。

中職／羅力來了！預計周六先發 優瑪、霸帝士擇一淘汰

富邦悍將隊資深洋投羅力今天已現身新莊棒球場，投手教練林正豐證實，羅力預計本周六在一軍先發，本土王牌江少慶則要在二軍再投一...

中職／猿隊新增成晉快篩陽性 原一軍15野手已14人中招

樂天桃猿隊今天再發疫情公告，外野手成晉的快篩也呈陽性，疫情爆發前的一軍15名野手，至此已有14人確診。

中職／味全龍再傳疫情 一軍教練蘇柏豪快篩陽性

中華職棒味全龍再傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，球團今天公告，一軍教練蘇柏豪29日賽後因喉嚨略感不適，...

日職／佐佐木朗希有望入選經典賽？恩師讚：未來的日本王牌

下屆經典賽的日本武士隊投手教練吉井理人，過去十幾年先後在火腿、軟銀及羅德等隊伍執教，曾指導過大谷翔平、達比修有，以及今年大放異彩的佐佐木朗希等人，實績備受好評。而他近來接受媒體專訪，更認為佐佐木很有機會入選經典賽，並在未來成為國家隊的王牌投手。

中職／富邦公布補強陣容 專屬應援團添5新血

富邦育樂專屬應援團「Team Fubon 111（TF111）」在今年正式成軍，擴編徵選活動在日前落幕，經過兩階段面試及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。