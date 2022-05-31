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中職／重磅回歸！2林1高重返一軍 林益全、高國麟先發

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林益全。報系資料照
林益全。報系資料照

富邦悍將隊今天需升上3名選手，名單放榜，林益全林哲瑄及高國麟升上一軍支援，晚上在新莊球場出戰統一獅隊，力拚終止2連敗。

悍將昨天新增蔣智賢確診，張進德則因與他同車北上，球團疫調後主動列為密切接觸者，保險起見讓他先暫停隨隊，加上新秀孔念恩，3人都在昨天先降下二軍。

悍將今天升上3人，林益全、林哲瑄同在4月30日被降下二軍調整，待了一個月後又同日攜手回歸一軍；高國麟則在5月5日下放，當時考量包括近況不佳、腰部不適。

張進德快篩仍是陰性，選擇直接下放二軍，總教練丘昌榮解釋，張進德有3加4天無法練球，索性直接先放下放二軍；拉上的3人，是因二軍回報近況較好。

林益全、高國麟今天排進先發打線，林哲瑄則在板凳上待命。

林哲瑄 林益全 張進德

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