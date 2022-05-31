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日職／佐佐木朗希有望入選經典賽？恩師讚：未來的日本王牌

聯合新聞網／ 綜合報導
武士隊投手教練吉井理人認為，佐佐木朗希未來將是日本隊的王牌投手。 美聯社
武士隊投手教練吉井理人認為，佐佐木朗希未來將是日本隊的王牌投手。 美聯社

下屆經典賽的日本武士隊投手教練吉井理人，過去十幾年先後在火腿、軟銀及羅德等隊伍執教，曾指導過大谷翔平、達比修有，以及今年大放異彩的佐佐木朗希等人，實績備受好評。而他近來接受媒體專訪，更認為佐佐木很有機會入選經典賽，並在未來成為國家隊的王牌投手。

日本媒體「Full-Count」近期專訪吉井理人，除了討論經典賽的組隊策略之外，還問到如果從不分現役、退休的球員之中，要選出三位代表「武士隊最強的投手陣容」時，吉井會怎麼選擇。

吉井認為，首先第一個他會選野茂英雄。在他的想法中，在美、日職棒界都留下好成績的野茂，就是No.1的投手。雖然控球是野茂比較不足的部分，但他並不是會投倒自己的類型。而且雖然「龍捲風投法」看起來動作很大，不過卻意外能好好執行固定式投球。

第二個人選，吉井則選了前養樂多隊的投手伊藤智仁。吉井分析，伊藤和野茂一樣，都是很懂得怎麼將下半身力道傳導給手指的投手。最後在終結者的部分，吉井挑選了日美通算381次救援成功的「大魔神」佐佐木主浩，認為先發野茂、中繼伊藤及後援佐佐木的這個陣容，投手的決勝球從縱向的指叉變成滑球，最後又變回指叉，會讓打者很難即時適應。

至於吉井親自教出來，並在今年成為話題人物的佐佐木朗希，吉井則不諱言正認真考慮將他放進加入武士隊的名單之中，並稱讚他總有一天會成為日本隊的王牌投手。就像他前述的三位投手，都有上大聯盟或者國際賽的經驗一樣，他認為與世界一流的高手相互切磋，絕對能夠對投手的成長產生幫助，也期待佐佐木能夠追隨前輩的腳步，提昇自己的實力。

日本武士隊及前羅德隊投手教練吉井理人。圖擷取自twitter
日本武士隊及前羅德隊投手教練吉井理人。圖擷取自twitter

佐佐木朗希 養樂多 經典賽

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