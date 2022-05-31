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中職／富邦公布補強陣容 專屬應援團添5新血

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦育樂專屬應援團「Team Fubon 111（TF111）」公布新成員。圖／富邦悍將隊提供
富邦育樂專屬應援團「Team Fubon 111（TF111）」公布新成員。圖／富邦悍將隊提供

富邦育樂專屬應援團「Team Fubon 111（TF111）」在今年正式成軍，擴編徵選活動在日前落幕，經過兩階段面試及決選後，選出了5位練習生加入，曾是「大學生了沒」班底的「Juicy」及熱血球迷「Kevin」成為應援組練習生，另有2名播報組練習生，更特別選出1位Fubon Angels練習生「Green」，接下來將展開系列培訓，朝正式成員邁進。

富邦育樂股份有限公司旗下擁有富邦悍將棒球隊、富邦勇士籃球隊兩大職業球團，今年度正式成立演藝事業部，由應援團長、吉祥物以及Fubon Angels共同組成「Team Fubon 111」，除了為兩支球隊應援之外，也將全方位發展各項演藝事業，經過2個多月的海選後，從超過50位報名人選中，選出5位新成員成為練習生。

應援組正取練習生為「Kevin」、「Juicy」，Kevin曾經擔任過球團工作人員，從小喜愛棒球，這回決定挑戰站上應援舞台，希望帶給更多球迷朋友歡樂，一起為支持的球隊加油。Juicy曾經是節目「大學生了沒」班底，擔任過舞台劇演員、國小肢體課程老師，表演經歷豐富，個性開朗笑臉常開，首度投入賽事應援展現熱情感染球迷。

Kevin和Juicy將先從悍將賽事出發，未來將與Travis一起為悍將、勇士應援帶動，另外備取練習生Vic，則加入悍將北區官方應援團一同應援。

播報組則入選2位練習生，將先從勇士賽事觀摩學習，期許未來能與專業的DJ學習並帶來職業等級的賽事播報。此次徵選同時選出一位Fubon Angels練習生「Green」，現為北市大運動學系模特兒組的Green，曾擔任過企業排球聯賽的鯨Girls，曾拍攝過許多廣告和MV。

富邦勇士 棒球 排球

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