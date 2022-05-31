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中職／猿隊新增成晉快篩陽性 原一軍15野手已14人中招

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿打者成晉快篩陽性。 記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者成晉快篩陽性。 記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天再發疫情公告，外野手成晉的快篩也呈陽性，疫情爆發前的一軍15名野手，至此已有14人確診。

猿隊上午公告，「樂天桃猿球團今日一軍野手成晉早晨感到不適症狀，經快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR門診並依規定通報聯盟，開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。」

猿隊18日首度出現確診案例，疫情爆發前的一軍野手15人，至此已有14人確診，包括捕手張閔勛、林泓育、嚴宏鈞、內野手陳俊秀、林立、林承飛、郭永維、馬傑森、梁家榮、外野藍寅倫、邱丹、陳晨威、朱育賢、成晉，拉上來的遞補人選也一一「中招」。

不含二軍在內，猿隊目前一軍加上遞補人選已達28人確診，而聯盟已在29日宣布猿隊本周前3場比賽延賽，最快要到6月3日復賽，球隊在這波疫情中「猿」氣大傷，為爭取季冠軍之路掀起波瀾。

樂天桃猿 梁家榮 嚴宏鈞

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