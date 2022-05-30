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中職／台鋼雄鷹鎖定未來之星賽 領隊劉東洋將派球探尋才

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
台灣未來之星棒球邀請賽將在6月6日開打。圖／中華職棒提供
台灣未來之星棒球邀請賽將在6月6日開打。圖／中華職棒提供

台灣未來之星棒球邀請賽將在6月6日開打，由中職5支二軍球隊和5支業餘隊交手，台鋼雄鷹隊領隊劉東洋表示，屆時雄鷹隊將安排球探人員到場實際觀察，希望挖掘出更多好手。

台鋼成為中職第6隊，6月將自辦測試會吸收可用戰力，7月正式投入中職年度選秀會，明年展開二軍賽事，後年再打一軍。

劉東洋表示，聯盟主辦台灣未來之星棒球邀請賽，不僅讓中職二軍選手與業餘好手之間有交流的機會，透過彼此對抗，呈現出高張力的實戰比賽，更能看出選手的實力與抗壓性，這對於現階段急需尋覓人才的雄鷹球團而言，是相當有意義的賽事。

台灣未來之星棒球邀請賽將有合作金庫、台北興富發、新北禾聯、安永鮮物、桃園市成棒隊參賽，為期14天進行27場比賽，安排在台中洲際球場、嘉義市球場、斗六球場、台南球場和高雄澄清湖球場進行，開放球迷免費進場。

中職 棒球 台鋼

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