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中職／林鋅杰挑戰選秀 周正雄看好成中繼即戰力

中央社／ 台北30日電
林鋅杰。 報系資料照
林鋅杰。 報系資料照

新北禾聯成棒隊參加中職二軍交流賽，陣中具有旅美資歷的投手林鋅杰表現受矚目，總教練周正雄表示，從球評的角度看林鋅杰維持水準，投入選秀是即戰力，能在中職成為有能力的中繼投手。

23歲的投手林鋅杰三級棒球時期就有出色的球速，高中最快球速逼近150公里，生涯最快球速也有破150公里，也有豐富國手資歷，2018年與美國職棒費城費城人隊簽約，旅美最高層級曾於2019年上到小聯盟高階1A。

林鋅杰去年季後被費城人隊釋出，年初確定加入業餘新北禾聯成棒隊，也有在全國成棒甲組春季聯賽出賽。

新北禾聯總教練周正雄表示，林鋅杰此次春季聯賽出賽雖然沒有拿下勝投，但是發揮很好的水準，先發均速約在143公里至145公里左右，中繼短局數出賽球速也會往上拉。

周正雄稱讚，幾次中繼上場，林鋅杰展現危機化解能力，除了有不錯的速度，滑球一直是林鋅杰的武器，若不要以城市隊總教練的角度，而是以球評的角度來看，「他可以在中職當一個有能力的中繼投手。」

林鋅杰有意投入中職季中選秀，周正雄表示，先發因為要拉長局數，球的角度和配球也都會影響，現階段沒有辦法評述，但以中繼投手來說，林鋅杰會是職棒的即戰力，加上過去有美職小聯盟資歷，經驗上也不用擔心，馬上可以用。

此次中職二軍交流賽「台灣未來之星棒球邀請賽」，周正雄表示，球隊前陣子也受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，球員調整沒有這麼快，投手部分會以車輪戰的方式應戰，林鋅杰預計定位中繼出賽。

林鋅杰 中職

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