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棒球／台灣未來之星賽6月6日開打 27戰盼激盪火花

中央社／ 台北30日電
2022台灣未來之星棒球邀請賽宣告記者會30日在台北舉行，包括台北興富發、新北禾聯、安永鮮物等球隊教練群出席記者會。 中央社
2022台灣未來之星棒球邀請賽宣告記者會30日在台北舉行，包括台北興富發、新北禾聯、安永鮮物等球隊教練群出席記者會。 中央社

中華職棒二軍交流賽去年因為疫情停辦，今年復辦更名「台灣未來之星棒球邀請賽」，由5支中職二軍球隊與5支業餘社會隊交手，預計6月6日開打、共27場比賽盼激盪出不同的火花。

中華職棒二軍交流賽2019年連兩年舉辦，希望讓職棒二軍與業餘成棒隊交流，獲得不錯的迴響，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年賽事復辦，盼讓年輕新秀有更多互相切磋與磨練的機會。

此次賽事除了中職二軍5支球隊外，業餘社會隊有合作金庫成棒隊、台北興富發成棒隊、新北禾聯棒球隊、安永鮮物棒球隊、桃園市成棒隊，比賽為期14天、總計安排27場比賽，場地在洲際棒球場、嘉義市立棒球場、斗六棒球場、台南棒球場和澄清湖棒球場，開放觀眾免費入場。

今天開賽記者會上，中職會長蔡其昌表示，去年因為疫情停辦二軍交流賽，不少球員和教練都反映很可惜，有比賽就有舞台，希望透過這個比賽，創造不同的對戰組合，激盪出火花，也讓球探挖掘更多璞玉和未來之星。

中信兄弟二軍外野兼助理打擊教練許皓銘表示，自己也是業餘球隊出身，職業與業餘球隊交流是很好的機會。味全龍隊二軍總教練林瑋恩過去也曾待過合庫和新北市成棒隊，他表示，業餘有很多很好的球員，只是沒有機會被看到，這個比賽提供很好的舞台。

富邦悍將二軍總教練陳金鋒也提到，其實平時都會和業餘社會隊交流，此次交手，會全力面對每一場比賽。樂天桃猿隊二軍總教練劉榮華則表示，過去曾帶過業餘球隊，希望透過這個比賽，讓球迷看到職業與業餘球隊不同的特色。

台北興富發隊總教練呂明賜表示，這個比賽創造了一個雙贏的平台，藉由比賽，職棒球隊可以挖掘更多的好手，另一方面業餘球員也可以吸收職棒球員的經驗、學習拚勁，會全力以赴打出最漂亮的比賽。

未來之星棒球邀請賽首戰將於6月6日在洲際棒球場開打，由中信兄弟二軍迎戰合作金庫隊，冠軍戰預計19日舉行。

棒球 中職 中信兄弟

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