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中職／桃猿4人解隔回一軍 二軍交流賽首戰6月9日對合庫

中央社／ 台北30日電
中華職棒樂天桃猿陳俊秀解除隔離，先加入二軍。 報系資料照
中華職棒樂天桃猿陳俊秀解除隔離，先加入二軍。 報系資料照

中職樂天桃猿隊近期確診案例多，二軍總教練劉榮華透露，目前雖有4人解隔回一軍，接下來6月開打的「台灣未來之星棒球邀請賽」，如果人員不足，也會通報。

中華職棒樂天桃猿隊近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例多，停賽至6月2日，今天公告新增野手朱育賢快篩陽性。

二軍總教練劉榮華今天出席「台灣未來之星棒球邀請賽」記者會透露，野手陳俊秀、林承飛、郭永維、馬傑森28日解除隔離、加入二軍練球，也有參與實戰投打練習，目前也已接到通知，準備回一軍。

由於二軍球員支援一軍賽事，劉榮華細數目前二軍所剩野手，外野僅剩林政華、鍾玉成，內野手幾乎全部支援一軍，只剩身上還有點傷勢的捕手廖健富與內野手林智平，另外還有2名自主培訓球員劉家誠、藍震威。

中職二軍交流賽今年復辦，更名為「台灣未來之星棒球邀請賽」，總計有5支二軍球隊參加，另外邀請業餘社會隊的合作金庫成棒隊、台北興富發成棒隊、新北禾聯棒球隊、安永鮮物棒球隊、桃園市成棒隊，比賽預計6月6日開打。

劉榮華表示，染疫解除隔離的球員，出關後還需要調整心肺功能和技術體能，聯盟了解桃猿隊目前的狀況，賽程安排上，首場比賽安排在9日與合作金庫交手，時間比較寬裕，也讓球員還多一些時間調整，如果因為疫情人員不足無法比賽，也會通報聯盟。

棒球 樂天桃猿 中職

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