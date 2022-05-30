中職／復古龍象大戰主視覺 葉君璋不客氣對林威助吹粉

在棒球場上，除了球員們的奮戰之外，啦啦隊女團在賽間帶來活力四射的舞蹈，經常也是受到球迷矚目話題之一。最近日本職棒交流賽中，就有一段日本火腿的啦啦隊演出，獲得熱烈的迴響。

2022-05-30 10:04