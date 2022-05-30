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中職／復古龍象大戰主視覺 葉君璋不客氣對林威助吹粉

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
下個周末在台中洲際球場進行的龍象大戰，兄弟球團今天公布主視覺。圖／中信兄弟隊提供
下個周末在台中洲際球場進行的龍象大戰，兄弟球團今天公布主視覺。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊下周將在台中洲際球場對味全龍隊進行3連戰，球團今天公布 6月11、12日龍象大戰主視覺，兩隊再次攜手穿上復古球衣亮相，加油方式也標榜原汁原味，號稱熱血傳統應援，號召象迷、龍迷一起進場，火力全開大PK。

日前出現的「止滑粉事件」成為主視覺宣傳重點，龍隊總教練葉君璋吹粉動作吸引球迷目光，兄弟教頭林威助則是一副老神在在的模樣，準備再次迎接挑戰。

兄弟指出，下周龍象大戰主題日內野座位壁壘分明，將分為一壘側主場應援團、三壘側客場應援團，兩隊啦啦隊女孩、吉祥物都會到場PK。

兄弟、龍隊明天先在台中洲際球場交手，分別推出鄭凱文、林子昱登板先發，兄弟目前18勝1和14敗，上半季排名暫居第2，落後樂天桃猿隊2.5場勝差；龍隊14勝13敗排名第4，但和兄弟交手8場以5勝3敗領先。

樂天桃猿 中信兄弟 味全龍

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