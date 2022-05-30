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棒球／全台野球狂熱打者集合 冠軍可獲中職冠軍賽之旅
Red Bull Batting Mania打擊狂人今年邁入第3屆，號召全台野球狂熱打者即日起至指定大魯閣打擊練習場迎戰90公里球速，決賽更重返球場，首度與中華職棒明星賽合作，最終6強將在7月31日於台中洲際球場爭奪「打擊狂人」殊榮。
年滿16歲以上棒球熱愛者可參賽報名，樂天桃猿先發投手黃子鵬表示，不是讓球飛得越高越遠就行，指定打擊落點才是最難的地方，不論如何，打就對了。
即日起至6月26日，民眾可在全台共9間大魯閣棒壘球打擊場參與預賽，包含新莊館、汐止館、中正館、中壢館、湳雅館、嘉義館、中華館、仁德館、草衙館。預賽單次報名以每次20球、共5次挑戰機會，將球擊中ABC指定區域以累計積分（A10分、B50分、C30分），各場地前3名將晉級7月30日台中複賽，複賽前10名選手可獲明星賽門票。
複賽前6強7月31日踏上台中洲際球場，冠軍可獲中職冠軍賽之旅（含1+1位交通及入場門票）。
活動資訊可上官網：https://www.redbull.com/tw-zh/events/battingmania/
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