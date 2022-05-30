快訊

立法院三讀 公務員每日辦公8小時、假日可兼職

中職／與龍隊提告喊假球觀眾 蔡其昌：不容許抹黑

中央社／ 台北30日電
2022台灣未來之星棒球邀請賽宣告記者會30日在台北舉辦，中職會長蔡其昌（圖）致詞時指出，針對有球迷在比賽中喊「不要打假球」事件，將提出妨害名譽告訴。蔡其昌表示球迷言論傷害台灣棒球生態。 中央社
2022台灣未來之星棒球邀請賽宣告記者會30日在台北舉辦，中職會長蔡其昌（圖）致詞時指出，針對有球迷在比賽中喊「不要打假球」事件，將提出妨害名譽告訴。蔡其昌表示球迷言論傷害台灣棒球生態。 中央社

中職昨天洲際棒球場賽事有觀眾大喊「不要打假球」，味全龍隊與中職昨天已完成提告，中職會長蔡其昌今天再度表示，「這是我們的紅線，沒辦法容許他們對運動員的抹黑」。

中華職棒昨天在洲際棒球場比賽由中信兄弟與味全龍隊交手，有觀眾在比賽過程中對著味全龍隊休息室大喊「不要打假球」等不實言論，昨天賽後中職及味全龍隊已到警局報案、提告妨害名譽。

中職會長蔡其昌今天出席記者會直言，「我最近火氣比較大」，再度強調無法容許這種抹黑言論，他也提到，身為政治人物對於各種攻擊言論容忍程度算很大，但很多人不知道，為了假球案運動員付出了多少代價。

蔡其昌表示，運動員的職業生命本來就不長，為了杜絕這種事情再發生，中職與法務單位、警政署、檢調單位密切合作，球員們也都很自律，設了很多嚴格的機制，「對於這種事（假球），絕對、絕對、絕對不能再發生。」

蔡其昌表示，觀眾一時的言論傷害了許多人，這不是言論自由，傷害的是台灣整個職棒環境，「這是我們的紅線」，不容許不實言論的抹黑。

中職 味全龍 棒球

延伸閱讀

中職／是否調整停賽標準 蔡其昌：多數球員意見維持

中職／球迷喊「不要打假球」挨告 蔡其昌怒斥：花錢不是老大

杯葛立法院過會計法替扁除罪 藍委丟杯水砸主席台

興大畢典致詞 校長：祝蔡其昌明年換角色參加

相關新聞

中職／蔣智賢快篩陽性 繼江少慶後悍將染疫第2人

富邦悍將隊今天再傳球員染疫，球團指出內野手蔣智賢出現不適症狀，經快篩後結果呈陽性，已安排進行PCR門診並依規定通報聯盟。

中職／猿隊又有大咖球員染疫 朱育賢快篩陽性通報聯盟

樂天桃猿球團染疫人數再增加，球團今天公布一軍野手朱育賢出現不適症狀，經快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR門診並依規定...

日職／火腿「狐狸舞」中毒性太強 紅到央聯球迷喊：每天都想看

在棒球場上，除了球員們的奮戰之外，啦啦隊女團在賽間帶來活力四射的舞蹈，經常也是受到球迷矚目話題之一。最近日本職棒交流賽中，就有一段日本火腿的啦啦隊演出，獲得熱烈的迴響。

中職／兄弟強烈譴責不實言論 已對冷血文字截圖存證

中信兄弟、味全龍隊昨天在台中洲際球場交手，一名球迷在觀眾席大叫「不要打假球」，聯盟、味全龍隊已提告；兄弟針對這起事件和網...

中職／與龍隊提告喊假球觀眾 蔡其昌：不容許抹黑

中職昨天洲際棒球場賽事有觀眾大喊「不要打假球」，味全龍隊與中職昨天已完成提告，中職會長蔡其昌今天再度表示，「這是我們的紅...

棒球／全台野球狂熱打者集合 冠軍可獲中職冠軍賽之旅

Red Bull Batting Mania打擊狂人今年邁入第3屆，號召全台野球狂熱打者即日起至指定大魯閣打擊練習場迎戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。