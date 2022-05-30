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中職／是否調整停賽標準 蔡其昌：多數球員意見維持

中央社／ 台北30日電
中華職棒會長蔡其昌。 中央社
中華職棒會長蔡其昌。 中央社

中職樂天桃猿隊近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例多，也提出希望聯盟調整停賽標準。中職會長蔡其昌說，初步詢問多數球團意見是維持，聯盟立場要維持比賽順利和公平性。

中職樂天桃猿近期確診案例多，25日向聯盟反映，希望聯盟修改一軍球員匡列超過14人就停賽的標準，否則對手也不會覺得安心，也沒辦法打出高品質的比賽。

中職會長蔡其昌今天受訪表示，聯盟的立場是要維持比賽的順利進行和公平性，當初這個14人的標準也沒有什麼理論依據，是各隊領隊共同討論的結論，「這不是不能調整，但要大家有共識」。

蔡其昌表示，25日當天桃猿隊提出建議，馬上請秘書長楊清瓏電話詢問各隊領隊，目前多數球團回覆是希望維持原來的停賽標準。

蔡其昌表示，停賽人數標準降低，球員可能就要辛苦一點，賽季結束的時間就會往後延，站在聯盟的立場沒有任何主觀意見，標準隨時可以檢討。

蔡其昌直言，「聯盟沒有不重視球員健康，我們非常重視，才會有一堆防疫規定，都是為了保護大家」，但最大原則就是要讓比賽順利、公平進行。

中職 樂天桃猿 楊清瓏

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