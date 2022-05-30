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中職／兄弟強烈譴責不實言論 已對冷血文字截圖存證
中信兄弟、味全龍隊昨天在台中洲際球場交手，一名球迷在觀眾席大叫「不要打假球」，聯盟、味全龍隊已提告；兄弟針對這起事件和網路相關言論，今天也發出聲明，強調汙衊打假球等相關言論，將截圖存證並追究相關法律責任。
兄弟聲明如下：
有關昨日（29日）洲際棒球場賽事，有觀眾大喊「不要打假球」等不實言論，聯盟、球團與警察執法人員已於第一時間找到該名惡質觀眾並請他離場。聯盟將針對該名觀眾公然侮辱等言論報案提告，同時該名觀眾將永久不得進場。
除了現場鬧場之觀眾，對於網路上的不實言論，中信兄弟球團強烈譴責且絕不姑息。球團嚴正聲明，若有汙衊中信兄弟打假球等相關言論，將截圖存證並追究相關法律責任，也歡迎所有球迷朋友幫忙留意並告知球團，不再讓這群「非球迷」傷害中華職棒。
鍵盤上敲敲打打的冷血文字，抹滅了球員付出的熱血汗水，請各位自重。目前已截圖存證：YOUTUBE帳號「恩恩」、「YC L」等。
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