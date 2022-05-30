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中職／葉丙成6月7日新莊開球 「邦邦給我們更多勇氣」

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
台大電機系教授葉丙成6月7日將在新莊球場開球。圖／富邦悍將隊提供
台大電機系教授葉丙成6月7日將在新莊球場開球。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊6月7日將在新莊球場對戰中信兄弟隊，擁有高人氣的台大教授葉丙成擔任開球嘉賓。

悍將指出，葉丙成本月開始關注悍將比賽，見證悍將連勝與學生、網友討論引起話題，邀請他踏進新莊球場，親自為悍將加油打氣。

葉丙成說：「很開心能受邀開球，悍將在5月份的表現，給我們更多的勇氣和希望。」

悍將指出，葉丙成現任台大電機系教授，在教育界擁有高人氣，在校推出的課程獲學生積極搶課選修，受到熱烈歡迎，同時他以創新概念推動「翻轉教育」，分享教育觀念獲得好評，舉辦演講更是場場爆滿。

葉丙成不時在社群網站中分享時事心得與網友互動，本月開始關心悍將戰況，悍將也打出連勝戰績，他發文為悍將集氣加油，引起球迷和學生間的共鳴與討論，成為熱門話題。

葉丙成6月7日擔任悍將開球來賓，將是第1次為職棒開球，他說：「邦邦5月的戰績表現，讓我們在創業、人生中很辛苦的人，都生出更多勇氣，這世界還是有希望的！悍將加油！」

悍將球團也號召剛畢業的同學一同到新莊球場看球，享受球場美妙時光。

富邦悍將 葉丙成

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