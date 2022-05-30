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日職／火腿「狐狸舞」中毒性太強 紅到央聯球迷喊：每天都想看

聯合新聞網／ 綜合報導
火腿啦啦隊的「狐狸舞」近來在日本棒球圈爆紅。圖擷取自twitter
火腿啦啦隊的「狐狸舞」近來在日本棒球圈爆紅。圖擷取自twitter

在棒球場上，除了球員們的奮戰之外，啦啦隊女團在賽間帶來活力四射的舞蹈，經常也是受到球迷矚目話題之一。最近日本職棒交流賽中，就有一段日本火腿的啦啦隊演出，獲得熱烈的迴響。

根據日本媒體「ディリー」報導，火腿啦啦隊「FIGHTERS GIRL」近來以網路洗腦神曲「狐狸怎麼叫」，改編成一支表演舞蹈。火腿球團在5月14日時，就已經在官方的youtube頻道上傳這支舞蹈的影片，除了啦啦隊成員之外，球員松本剛、清宮幸太郎等七位球員，以及球隊吉祥物和職員等人也有參與演出。

此後，這支舞便成為球迷間的熱門話題之一。每當賽間表演時，就有許多球迷模仿她們一起躍動，甚至連軟銀的松田宣浩都曾在場邊效仿。27日火腿對上巨人的比賽，也成為「狐狸舞」第一次在兩聯盟交流賽中亮相。太平洋聯盟官方youtue上傳影片之後，更是短短幾天就已經飆破百萬點閱數。

網友們紛紛表示「中毒性太高了」、「即使輸球看這個也很療癒」、「一天至少要看一次，否則渾身不對勁」、「我是巨人球迷，今天才知道有這個，已經看五次了」。也有球迷希望除了火腿啦啦隊以外，點名希望其他人能演出這支舞蹈「全央聯啦啦隊都應該跳一下」、「想看杉谷（拳士）選手跳」、「一定要讓BIG BOSS跳跳看」。

日本火腿 啦啦隊

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