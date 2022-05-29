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中職／「抹油事件」後首遇龍隊 象魔力：已經放下

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊投手象魔力中繼投了7.1局，無失分還有10次三振。圖／中信兄弟球隊提供
中信兄弟隊投手象魔力中繼投了7.1局，無失分還有10次三振。圖／中信兄弟球隊提供

「抹油事件」後再遇味全龍隊，中信兄弟隊象魔力今晚以後援7.1局無失分的表現，幫助兄弟以9：3贏球，對於上次事件不再多談，「回應過，就放下了，我上場就是專注幫助球隊贏球，我們也做到了。」

象魔力前次在5月21日登板先發，當時在天母球場面對味全龍隊，因球帽污漬遭質疑使用如松焦油等外部物質，他日後受訪時澄清未使用，也歡迎對手每場都來檢查。

今晚象魔力在2局上2出局後接替吳哲源投球，而且一路投到9局結束，7.1局送出10次三振，只被敲出4支安打，另有2次四壞、1次觸身球保送，獲選單場MVP，局數創下本季新高，三振數則刷新個人紀錄。

象魔力表示，因為知道下周兩場對上樂天桃猿隊因疫情延賽，自己轉換成牛棚角色，賽前雖然放鬆時間比較長，「但也知道自己隨時會上，任何調度都有可能。」

總教練林威助感謝象魔力吃完剩下局數，拯救比賽，而且投到80幾球一度遇到危機，能夠重新振作起來。

助總說的是8局上象魔力開局就被敲二壘打加上自己投出保送，投手教練先喊過一次暫停溝通，但在1出局後又投出暴投，讓對手站上二、三壘，所幸沒有釀成失分。

象魔力表示，那一局自己一直失投，也導致球數落後，「開始說一些話激勵自己。」至於內容如何？他笑說：「不方面在這邊講，算比較激烈的詞，但有激勵到自己。」

今天洲際球場氣候悶熱，象魔力投到汗如雨下，只能透過局間休息時到電風扇前降溫，「真的很熱，很難熬。」但他還是撐了過去，「上來就是想要投越多局數越好，很高興自己能夠站出來幫助球隊，但這是場團隊的勝利。」

先發投手吳哲源僅投1.2局被敲4安，失掉3分責失，總教練林威助認為，吳哲源今天控球有些狀況，「失投球過多，球路偏高被對手掌握到。」至於吳哲源下一場是否繼續先發，由於兄弟下周賽程較鬆散，助總要再跟教練團討論。

味全龍 林威助 樂天桃猿

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