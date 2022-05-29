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中職／球迷亂喊「打假球」 中職將提告並永久禁止進場

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中職／球迷亂喊「打假球」 中職將提告並永久禁止進場

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
洲際棒球場今天上演味全龍對中信兄弟之戰。記者蘇志畬／攝影
洲際棒球場今天上演味全龍對中信兄弟之戰。記者蘇志畬／攝影

今天台中洲際球場出現觀眾大喊「不要打假球」的騷亂，中華職棒聯盟表示，已經找到該名惡質觀眾，並通報球團與警方人員處理，不僅將針對不實言論提告，該名觀眾也永久不得進場。

今日味全龍隊與中信兄弟隊之戰，球迷在現場高喊打假球，並對龍隊休息區叫囂，離譜行徑就連其他球迷也都不滿，現場保安、警察到場要該觀眾離場。

聯盟表示，第一時間已經展開尋找，目前已經找到該名惡質觀眾，也通報球團與警察執法人員到場處理。對此，聯盟嚴正表示，聯盟將針對該名觀眾公然侮辱等言論報案提告，同時該名觀眾將永久不得進場。

統一獅隊投手古林睿煬日前才在網路上被球迷影射「放水」、「打假球」，經紀公司已針對3名發表不實言論的人提告，今天中職賽事又出現類似插曲。

統一獅 古林睿煬 中職

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