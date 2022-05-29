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中職／象魔力中繼7.1局無失分 兄弟逆轉擒龍

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
象魔力。 擷圖自畫面
象魔力。 擷圖自畫面

不會打逆風球？中信兄弟隊今晚示範，面對開局0：3落後，最後以9：3大勝味全龍隊，象魔力在「抹油事件」後再次遇上龍隊，演出中繼7.1局無失分的好投。

龍隊前2局靠著1支安打、2次高飛犧牲打拿下3分，不過2局下兄弟就反超前，2出局後周思齊敲出三壘安打，接著岳東華保送，高宇杰、江坤宇、王威晨連續三支安打，敲回4分，取得4：3領先，7局下再靠對手不穩灌進5分。

兄弟先發投手吳哲源控球不穩，僅投1.2局失3分退場，另名先發底的象魔力吃完剩下7.1局，僅被敲出4支安打，沒有失分，拿下勝投。

這是兄弟今年第3場從落後逆轉的比賽，今天賽前，兄弟面對落後局面的打擊率僅2成39，在五隊中排名倒數第二，僅贏龍隊的2成25，小輸給富邦悍將隊的2成40。

富邦悍將 周思齊

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