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中職／林書逸29日才正式升一軍 升降頻繁有疏失

中央社／ 台中29日電
兄弟林書逸（前）。 記者黃仲裕／攝影
兄弟林書逸（前）。 記者黃仲裕／攝影

受到COVID-19疫情影響，中職設立「疫情隔離遞補名單」，但升降頻繁有疏失，中信兄弟林書逸直到今天才正式升一軍，昨天出現1人隔離卻有2人透過遞補名單在一軍的狀況。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中職各隊陸續傳出確診者，中職設立「疫情隔離遞補名單」，受到疫情影響確診或被匡列的一軍球員缺額，遞補的二軍球員可以不受一、二軍升降規定限制，也不需要升降程序就可以在一軍出賽。

根據統計，截至昨天兄弟僅杜家明受隔離，遞補球員為黃韋盛，卻出現僅剩1人隔離中、卻有2人透過「疫情隔離遞補名單」規定在一軍27人名單內，包括黃韋盛和林書逸，林書逸今天才正式升上一軍。

聯盟釐清名單升降後表示，兄弟隊昨天2名球員解隔離，必須要有2人回到二軍，透過「疫情隔離遞補名單」上一軍的球員潘志芳、林書逸如果還要在一軍出賽，需要正式升一軍程序，但昨天賽前兄弟隊僅讓潘志芳回二軍、另外下放野手岳政華。

面對詢問，聯盟回覆因為疫情關係，近期球員一、二軍調動太過頻繁，確實有疏漏，球團認為只要人數維持27人即可，所以沒有特別異動，但昨天兄弟出賽名單人數沒有問題，林書逸的出賽也成立。

兄弟隊昨天與富邦悍將隊交手，林書逸9局敲出生涯首支再見安打，率隊以1比0拿勝，林書逸單場3安、拿下最有價值球員（MVP）。

中職 富邦悍將 中信兄弟

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