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中職／與郭天信相撞 洪瑋漢撐完1局送醫檢查

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中職／與郭天信相撞 洪瑋漢撐完1局送醫檢查

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
味全龍隊外野手郭天信（左）、洪瑋漢（右）。圖／味全龍隊提供
味全龍隊外野手郭天信（左）、洪瑋漢（右）。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天外野出現意外，右外野手洪瑋漢與中外野手郭天信在2局下拚接飛球，結果兩人猛力相撞，雖然兩人最後都完成該局守備，但洪瑋漢在3局下退場休息，球團表示已送醫院檢查。

龍隊今天在洲際球場與中信兄弟隊交手，2局下2出局後，兄弟打者周思齊敲出右外野深遠飛球，落點位在中右外野方向、靠近全壘打牆邊，結果洪瑋漢、郭天信全力衝刺，沒注意到對方而相撞，郭天信倒地難以爬起，洪瑋漢掙扎起身後傳回內野。

這個意外讓比賽暫停一段時間，但經過防護員檢查後，兩人都留在場上，現場兄弟球迷也在廣播帶動下給予掌聲鼓勵。

這個意外插曲也讓周思齊敲出本季第一支三壘打，個人前一次三壘打要追溯到2020年6月13日對樂天桃猿隊時，兄弟隨後開啟連串攻勢，單局攻下4分逆轉為4：3領先。

洪瑋漢雖然守完2局下，但因相撞後下巴仍有不適，在3局下被換下場，改由邱辰接替守備，龍隊球團表示，球隊為了保險起見，目前已將洪瑋漢送醫檢查。

味全龍隊外野手郭天信（左）、洪瑋漢（右）。圖／味全龍隊提供
味全龍隊外野手郭天信（左）、洪瑋漢（右）。圖／味全龍隊提供

郭天信 周思齊 樂天桃猿

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