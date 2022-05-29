中職／泰迪戰范米特很享受 本季2場投手戰先發都沒勝投

昨晚洲際球場上演一場投手大戰，富邦悍將隊范米特先發7局無失分，中信兄弟隊泰迪不甘示弱演出8局無失分，比賽在9局下由兄弟以1：0險勝，兩名投手都無關勝敗，不過過程讓泰迪直呼：「很享受。」

這是中職本季第二場先發投手都至少投7局、無失分的比賽，歷史會複製貼上，第一場的先發投手也無關勝敗。前一次是5月6日，悍將隊江少慶當時投出7局無失分，樂天桃猿隊霸林爵則是8局無失分，最後打到延長賽11局才由猿隊以3：1拿下勝利，兩位先發投手自然沒有勝投。

泰迪昨晚拚到9局，面對首名打者挨安打後退場，總計110球投8局挨6支安打，另有5次三振、2次保送，無失分，泰迪表示，當下沒有打算拚太多，接到的任務就是對決完范國宸退場，只是被敲安打有些可惜。

前兩場泰迪對統一獅隊都失超過4分，這場找回身手，泰迪表示，最近投球機制有點跑掉，持續跟投手教練佛斯特討論調整，「這場證明有效果。」

泰迪很享受這樣跟范米特較勁的感覺，「遇到投手戰，自己會想要投得更好，結果我們也贏球了，很高興。」賽後兩人也透過訊息小聊了一下，去年泰迪與范米特一起在墨西哥聯盟當隊友，幫助提華納公牛隊（Toros de Tijuana）奪冠。