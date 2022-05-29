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中職／比身高之戰第二彈！江坤宇身高之謎有解

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊江坤宇（左）與味全龍隊吳東融（右）比一比，解答江坤宇身高之謎。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊江坤宇（左）與味全龍隊吳東融（右）比一比，解答江坤宇身高之謎。記者蘇志畬／攝影

江坤宇身高之謎今天有解答，味全龍隊吳東融今天加入「比身高」之戰，與中信兄弟隊江坤宇比較後自認：「坤宇比較高。」不過離網路上寫的178公分身高似乎有些距離，江坤宇急忙澄清：「那不是我寫的。」

味全龍隊郭天信先前才找統一獅隊陳傑憲比較身高，今天換吳東融在賽前來到兄弟休息室門口，與江坤宇一較長短，開始前吳東融先示弱：「再怎麼樣，我也是學長吧。」不過兩人背靠背量測後，吳東融自認：「他比我高一點。」

吳東融球隊量測是173.9公分，高一點的江坤宇呢？吳東融先猜175公分，不過江坤宇說：「沒有。」答案是174點多公分。

中職官網寫的是175公分，不過中信兄弟官網寫的江坤宇身高是178公分，棒球維基百科也如此記載，一度讓球迷熱烈討論，還拿出江坤宇與吳東融的合照比較，江坤宇趕緊說：「那不是我寫的。」如今這個謎題終於解答。

中信兄弟隊江坤宇（左）與味全龍隊吳東融（右）比一比，解答江坤宇身高之謎。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊江坤宇（左）與味全龍隊吳東融（右）比一比，解答江坤宇身高之謎。記者蘇志畬／攝影

江坤宇 吳東融 中信兄弟

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