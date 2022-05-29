中職／韓職球隊鎖定鋼龍 葉總證實但「不一定發生」

味全龍洋投鋼龍傳出有韓職球隊鎖定，龍隊總教練葉君璋今天證實：「有人在看。」但也表示：「不一定會發生。」

鋼龍今年在龍隊先發6場、防禦率3.25，拿下2勝1敗，36局投出37次三振，表現穩定，前一場因肚子不適跳過先發，改在今天登板面對中信兄弟隊。

今天賽前傳出韓職球隊有意挖角鋼龍，葉君璋表示：「看起來是有韓職球隊在注意，但還沒透過正式管道，例如跟聯盟照會等。」鋼龍與龍隊簽的是年約，不過合約有附上逃脫條款，其他球隊要招攬，付出買斷金即可。

葉總表示，是鋼龍所屬經紀公司通知球隊鋼龍在韓職有機會，讓龍隊可以提早準備，「但不一定會發生。」至於鋼龍如果離開，龍隊目前尚未找到矚意的替補人選，但會持續準備。

鋼龍2020年曾效力於韓職起亞隊，40場先發拿下11勝8敗，防禦率4.34，去年加入龍隊後，就有日職、韓職球隊鎖定的消息，但仍待到10月才因家庭因素離開，今年繼續合作。