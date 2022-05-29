日職／吳念庭好會選 單場3度上壘全靠保送

西武獅隊台將吳念庭今天3次上壘不靠安打，而是靠選球，單場選到3次保送，比賽以2：2進入9局，西武由38歲老將栗山巧代打開轟，本季首轟就成為決定勝負的一棒，率隊以3：2擊敗橫濱隊。

吳念庭擔任先發第1棒、三壘手出賽，前3打席面對橫濱先發投手京山將彌，全數都是保送上壘；第7局遭遇伊勢大夢，纏鬥11球，吳念庭在球數落後情況下5度破壞成界外，第11球仍看著偏高進壘的球未出棒遭到三振。

吳念庭4打席成果是3保送、1三振，單場1支0後打擊率下修為2成71。

西武此役雖先取得2：0領先，但橫濱靠牧秀悟第5局、佐野惠太第6局各一發陽春砲扳平，9局下平田真吾登板的第3球，就被代打的栗山巧撈成再見陽春砲。