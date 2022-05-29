中職／停賽門檻降不降可討論 聯盟：尚未有球隊提出

樂天桃猿隊在客場之旅中「猿」氣大傷，不僅球隊處於連敗，染疫人數也持續大爆炸，停賽標準也曾掀起外界討論，中職聯盟對此表示，尊重5球團意見，若球團有意降低停賽門檻，聯盟願意通知召開領隊會議討論，但至今尚未收到球團提出。

猿隊的疫情最早在18日出現確診案例，新增案例一度趨緩，但本周碰上花東5連戰的客場之旅，球員在群體生活之下一個接一個「中招」，連總教練曾豪駒也沒躲過這波疫情，近日已出現咳嗽症狀，在昨天快篩轉陽性，一軍球員至今天還有20人匡列，最快要到6月3才能復賽。

猿隊這回受到疫情衝擊，在主力大幅缺陣情況下仍打了幾場比賽，目前處於4連敗，且疫情在客場之旅期間持續升溫，「猿」氣大傷，停賽標準也曾掀起外界討論。

聯盟表示，五球團訂定之防疫規定，一軍球員匡列14人以下，以二軍球員支援；一軍球員匡列超過14人則停賽的標準，各球團已經沿用至今。有關是否降低停賽門檻，聯盟均尊重五球團領隊意見與共識，如球團有意降低停賽門檻，聯盟願意通知召開領隊會議討論，但至今尚未收到球團提出。

針對達到門檻即停、復賽，聯盟均按照領隊會議防疫規定執行。聯盟表示，因各隊球員解隔後可回歸上場時間不一，領隊會議並未另提辦法，因此達復賽標準後，球隊均自行透過觀察球員身體狀態，選擇直接歸隊或二軍支援的方式，為目前各隊針對球員解隔後的調度模式。