中職／猿隊最快6月3日復賽 3場比賽再宣告延賽

樂天桃猿隊隔離人數仍高，至今天仍有20名一軍球員匡列，確定最快要到6月3日才能能復賽，聯盟今天公告，猿隊接下來3場比賽再延。

猿隊一軍自18日出現首起確診案例，疫情持續升溫，本周在客場之旅期間疫情大爆發，昨天連同總教練曾豪駒在內都確診，一軍球員確診人數早已突破20人，超越味全龍隊的19人。

聯盟表示，猿隊截至今天共匡列20名一軍球員，包含1名解隔期滿但快篩仍呈陽性的選手，經賽務部討論疫情與後續解隔情形後，決定即日起將停賽至6月2日，後續視猿隊通報結果安排復賽。

猿隊估計最快至6月3日解隔離人數才可達復賽條件，因此聯盟決定將原訂5月30日編號第67場樂天桃園球場之補賽及6月1、2日例行賽編號第100場、第102場洲際球場中信兄弟主場賽事進行延賽，比賽日程另行公布。