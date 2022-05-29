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PLG／最後補賽不打了 領航猿成本季爐主

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家擊敗領航猿後鎖定季後賽第2種子。圖／台新夢想家提供
夢想家擊敗領航猿後鎖定季後賽第2種子。圖／台新夢想家提供

P. LEAGUE+（PLG） 今天宣佈，針對例行賽編號G87高雄鋼鐵人與桃園領航猿補賽事宜，由於賽事不影響季後賽及例行賽最終排名，聯盟與兩隊達成共識，決議取消這場補賽。

聯盟表示，高雄鋼鐵人球團隊職員（含教練團）、球員陸續進入聯盟防疫健康管理程序，無法在6月1日前達到聯盟所規定最低8位球員登錄出賽標準，且此戰已無關季後賽種子排名，且不影響到2022年新人選秀會的選秀順位，因此聯盟依據24日所召開的賽務決策委員會和桃園領航猿與高雄鋼鐵人球團所先達成的裁定共識，決議取消這場補賽。

本季年度最終排名以兩隊最後勝率為基準，高雄鋼鐵人9勝20負、勝率百分之31，名列本季第5，桃園領航猿7勝22負、勝率百分之24，成為本季「爐主」。

PLG第二季季後賽將於6月3日點燃戰火，首輪由龍頭新竹街口攻城獅出戰新北國王，衛冕軍富邦勇士和福爾摩沙台新夢想家爭奪另張總冠軍賽門票。季後賽首輪採5戰3勝制，攻城獅和夢想家握有主場優勢。

領航猿 台新夢想家

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