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籃球／PLG領航猿、鋼鐵人補賽取消 例行賽排名出爐
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+今天宣布，考量高雄鋼鐵人與桃園領航猿補賽無關季後賽種子排名、選秀會的選秀順位，經協調後取消補賽，而鋼鐵人、領航猿例行賽排名分居第5、6。
P. LEAGUE+（簡稱PLG）聯盟晉級季後賽的4支隊伍已完成例行賽所有賽事，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，高雄鋼鐵人與桃園領航猿補賽遲遲無法進行。
PLG聯盟發布新聞稿宣布，由於鋼鐵人球團隊職員（含教練團）、球員陸續進入聯盟防疫健康管理程序，無法在6月1日前達到最低8名球員登錄出賽標準，基於此役已無關6月3日開打的季後賽種子排名，且未影響到2022年新人選秀會的選秀順位，因此依據5月24日召開賽務決策委員會和領航猿與鋼鐵人球團所先達成的裁定共識，決議取消這場補賽。
PLG例行賽前4名隊伍日前已提前底定，依序為新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家、台北富邦勇士、新北國王。
至於領航猿與鋼鐵人的排名，PLG聯盟指出，年度最終排名以兩隊最後勝率為基準，裁定鋼鐵人9勝20負，勝率31%，名列本季第5；領航猿7勝22負，勝率24%，排名第6。
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